«الشارقة البحري» ينظف بحر الخان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذ نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية مبادرة «حملة تنظيف شاطئ الخان» تحت شعار «من أجل بيئة نظيفة» وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للبيئة المحلية.

تم تنفيذ الحملة بتوجيهات علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة في النادي ومتابعة أحمد الحوسني المدير التنفيذي، وبمشاركة عدة جهات من دول الخليج والإمارات، وبلغ عدد الغواصين أكثر من 75 غواصاً ومتطوعاً لتنظيف شاطئ الخان، وكان ضمن المشاركين أصغر غواص إماراتي عبدالله عبدالرحمن الأميري البالغ من العمر 10 سنوات.

وتأتي الحملة ضمن مجموعة من الحملات التي سيطلقها النادي خلال هذا الموسم من اجل تنظيف شواطئ إمارة الشارقة.

وأكد أحمد الحوسني أهمية هذه الحملات التي تستهدف تعزيز القيم الإيجابية وغرسها لدى المشاركين.