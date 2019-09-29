شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما خارج معسكر الزمالك للإصابة بعد أزمة "جينيراسيون".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفني للزمالك، باستبعاد يوسف أوباما لاعب الفريق من القائمة التى انتظمت في معسكر ببرج العرب استعدادا للقاء جينيرسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر له اليوم.

جاء استبعاد اللاعب بعد شكواه من إصابة فى الركبة وفضل الجهاز الفنى استبعاده من القائمة.

Advertisements

وشهدت الساعات الماضية أزمة فى الحصول على موافقة فريق جينيراسيون فوت على إقامة المباراة على ستاد برج العرب اليوم، بعدما كان محدد لها مسبقًا إقامتها أمس السبت، على ستاد بتروسبورت، حيث تواجدت بعثة الفريق السنغالى، مساء أمس السبت، أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، قبل أن يغادروا من أمام بوابات ستاد بتروسبورت بعد رفض التفاوض مع وفد الأبيض، لحل الأمر وديًا، فيما حاول وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مع مسئولى الاتحاد السنغالى، للتدخل وإيجاد حل ودى مع الفريق السنغالى.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من أمس السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.