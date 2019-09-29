كامير سوبر كورة.. تحدى مهارات بين رمضان صبحى وشقيق زوجته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبر كورة" تحدى رمضان صبحى لاعب الأهلى مع شقيق زوجته شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، خلال مواجهة كانو سبورت التى أقيمت على ملعب برج العرب وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة. وحقق فريق الأهلى فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. لمشاهدة التحدى اضغط هنا

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