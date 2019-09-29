شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جينيراسيون السنغالى لن يخوض لقاء الزمالك ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريق جينيراسيون فوت السنغالى لن يلعب المباراة أمام الفريق الأبيض المقرر لها اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيوينة :" كلمونى عن مباراة المقاصة لاعبو جينيراسيون فوت لن يلعبوا مباراة اليوم" موضحا أن رئيس النادى السنغالى سيسافر إلى بلاده اليوم.

واتهم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بعض الأشخاص بتحريض بطل السنغال لخلق أزمة أمام الزمالك.

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كان مسئولو الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت، لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقى إخطارا من الزمالك باستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولو البعثة أنهم ملتزمون بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادى بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.