نشرة أخبار سوبر كورة.. تأهل الأهلى.. أزمة الزمالك.. وبرشلونة يصعد لوصافة الليجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. الأهلى يتأهل لمجموعات دورى الأبطال برباعية فى كانو سبورت حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. انتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في سامبدوريا استعاد انتر ميلان صدارة الدورى الإيطالى من يوفنتوس مجددا، بعد الانتصار الثمين على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "لويجى فيراريس" فى الجولة السادسة من المسابقة. سر عناد جينيراسيون مع الزمالك .. الدوري المصري وسكرتير الكاف أسلحة بطل السنغال .. ورئيس الاتحاد السنغالي يطلق رصاصة النهاية يكشف سوبر كورة، تفاصيل جديدة وكواليس تنشر لأول مرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، المقرر لها غدا الأحد بملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعدما رفض بطل السنغال التوجه للإسكندرية متمسكا بخوض اللقاء فى ملعب بتروسبورت بالقاهرة ولا تزال الأزمة قائمة حتى الآن. Advertisements خيتافي ضد برشلونة .. البارسا يتغلب بهدفين ويصعد لوصافة الليجا حقق برشلونة فوزا هاما على مضيفه خيتافى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" فى إطار الجولة السابعة من الدورى الإسبانى. مفيش ماتش هنا .. كاميرا سوبر كورة ترصد وجود بعثة السنغال فى بتروسبورت لمواجهة الزمالك ما زالت أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي تلقى بظلالها على المشهد الكروى قبل مواجهة الفريقين فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا. بايرن ميونخ يتصدر الدوري الألماني بالفوز على بادربورن 3-2 حقق بايرن ميونخ فوزا غاليا على مضيفه بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "بينتلير أرينا" فى الجولة السادسة من الدورى الألمانى. الزمالك يعد بـ"فيديو" للرد على أكاذيب مسئولى السنغال اتهم مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى الزمالك بعدم استقبالهم فى المطار فور وصولهم للقاهرة لمواجهة الأبيض فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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