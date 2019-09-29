نور الطيب ومؤمن يخوضان منافسات ربع نهائي سان فرانسيسكو للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد منافسات الدور ربع النهائي لبطولة"أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستمر على مدار يومين بدأت أمس السبت، في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 24 وحتى 30 سبتمبر الجاري.
كان الثلاثي المصري محمد ومروان الشوربجي ورنيم الوليلي في حجز مقاعدهم بالدور نصف النهائي حيث يواجه محمد الشوربجي شقيقه الأصغر، فيما تواجه رنيم الوليلي جوشانا شنابا.
وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:
طارق مؤمن X الويلزي جويل ماكين
نور الطيب X الأمريكية أماندا صبحي
وتعد بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش هي ثاني بطولة في الموسم الجديد بعد بطولة الصين التي توج بها الثنائي المصري محمد الشوربجي ونور الطيب، وأول بطولة بلاتينية في الموسم الجديد حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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