شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: جميع اللاعبين على قدر المسئولية ونطالب دعم الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رامى ربيعة مدافع فريق الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم علي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة والتأهل إلي مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف رامى ربيعة فى تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport": "نركز بشدة في كل المباريات ونتعامل معها خطوة خطوة، وهدفنا حصد جميع البطولات رغم أننا واجهنا إصابات عديدة، لكننا نسير بشكل مميز لتحقيق أهدافنا على كافة الأصعدة".

وأشار إلى أن كل اللاعبين على قدر المسؤولية، والجهاز الفني يعمل على تطوير كافة النواحي، ومع دعم الجماهير سوف نتمكن من حصد كل البطولات.

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وحقق الأهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية خلال المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم السبت، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن بطل مصر كان قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة.

وبذلك يتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في رحلة إستعادة اللقب الافريقي الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013 ، وسجل رباعية الأهلي، ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن.