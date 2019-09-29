شكرا لقرائتكم خبر عن اليو ديانج : سعيد بالمشاركة وتسجيل الأهداف و أتمنى حصد البطولات مع الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المالى اليو ديانج لاعب خط وسط فريق الأهلى أنه سعيد بالمشاركة أساسيا اليوم وتسجيل هدف التقدم لفريقه وهذا فى أول مشاركة له مع الفريق الأحمر خلال هذا الموسم .

وأوضح المالى اليو ديانج خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أنه يتمنى بالفوز بجميع المباريات القادمة وحصد البطولات المحلية و الأفريقية مع الفريق الأحمر هذا الموسم لذلك لابد من بذل أقصى مجهود لدى اللاعبين .

وأشار المالى اليو ديانج أن اللعب فى الدورى المصرى يحتاج الى حمل بدنى وفنى عالى خلال التدريبات والمنافسة قوية بين لاعبى الفريق للتواجد بالتشكيل الاساسى خلال المرحلة المقبلة .

وحقق الاهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن بطل مصر كان قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة.

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وبذلك يتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في رحلة إستعادة اللقب الافريقي الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013 ، وسجل رباعية الاهلي ،ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن.