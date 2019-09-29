مرتضى منصور: هناك خائن يحرك جينيراسيون ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه ليس طرفًا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، والتي من المفترض أن تقام مساء اليوم، الأحد.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن هناك من وصفه بـ"الخائن" الذي يدل مسؤولي الفريق السنغالي على الإجراءات التي يقومون بها في مصر.

وقال منصور: "رئيس نادي جينيراسيون وزوجته غادرا مصر إلى بلدهما الآن".

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وأكمل: "هناك خائن يدل مسؤولي الفريق السنغالي على الإجراءات، لقد قاموا بعمل محضر، هل بإمكاني عند التواجد في السنغال أن أتوجه إلى قسم الشرطة وأقوم بعمل محضر بدون شخص يدلني على ذلك".

وأضاف: "لقد طلبوا في المحضر أن تتوجه حافلة الفريق إلى المتحف المصري، إنهم يهدفون إلى إثبات حالة وإظهار أن مصر يتواجد بها سائحين ويعيشون بشكل طبيعي في وسط القاهرة".

وأردف: "لسنا طرفًا في الأزمة من الأساس، الأمر جاء بعدما أرسلت الجهات الأمنية خطابًا لاتحاد الكرة لإبلاغه بعدم اللعب في القاهرة يوم السبت".

واختتم: "الاتحاد المصري بدوره خاطب الكاف، والأخير حدد الموعد الجديد وملعب اللقاء، وهو ما تم إبلاغنا به، ليس لنا أي علاقة بالأمر نهائيًا".