النشرة الرياضية..الأهلي يتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.. وتريزيجيه يصنع هدفًا أمام بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 28 سبتمبر.

الأهلي يمطر شباك كانو سبورت برباعية ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي فوزا سهلا أمام كانو سبورت بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يطلب النجدة لتحرير محضر ضد جينيراسيون

قرر مسؤولو نادي الزمالك، تحرير محضر إثبات حالة ضد فريق جينراسيون فوت السنغالي، بسبب رفض الأخير السفر إلى الأسكندرية لخوض المواجهة التي تجمع الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

بالصور..الظهور الأول لقميص الأهلي الجديد أمام كانو سبورت

ظهر الأهلي بقميصه الجديد، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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بعد الأهلي والترجي.. الرجاء ثالث العرب في مجموعات أفريقيا

نجح فريق الرجاء المغربي في الوصول لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا رغم التعادل الذي تحقق على ملعبه أمام النصر الليبي (1-1) في إطار إياب دور الـ32 من البطولة القارية.

المقاولون يخطف تعادلا مثيرًا أمام سموحة في الوقت القاتل

خطف فريق المقاولون العرب، تعادلا مثيرا أمام نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء احتضنه ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفًا لأستون فيلا أمام بيرنلي

صنع محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف أستون فيلا، هدفًا لصالح فريقه أمام بيرنلي في المباراة التي تأتي ضمن الجولة السابعة من منافسات "بريميرليج".

جينيراسيون فوت يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة الزمالك

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه بعدم خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في الإسكندرية بدلا من إقامتها في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.