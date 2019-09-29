الارشيف / اخبار الرياضه

أهداف السبت.. رباعية الأهلي في كانو سبورت.. ومانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثلاثية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 28 سبتمبر 2019، بمختلف البطولات.

هدف مباراة وشفيلد يونايتد

أهداف مباراة مانشستر سيتي وايفرتون

Advertisements

أهداف وغرناطة

أهادف مباراة يوفنتوس وسبال

دوري أبطال أفريقيا

أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. رباعية الأهلي في كانو سبورت.. ومانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا