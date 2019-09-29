محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 28 سبتمبر 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي هدف مباراة ليفربول وشفيلد يونايتد أهداف مباراة مانشستر سيتي وايفرتون الدوري الإسباني Advertisements أهداف برشلونة وغرناطة الدوري الإيطالي أهادف مباراة يوفنتوس وسبال دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. رباعية الأهلي في كانو سبورت.. ومانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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