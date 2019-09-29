عبد الحفيظ: أغلقنا الملف الأفريقي.. ونركز في مواجهة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن فريقه أغلق الصفحة الأفريقية عقب الفوز على كانو سبورت (4-0) في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

عبد الحفيظ أكمل تصريحات في الموقع الرسمي لناديه، أن الفوز الذي جاء على حساب بطل غينيا الاستوائية كان مستحقًا، لافتًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلق ملف البطولة الأفريقية بعد الصعود لدور المجموعات.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي ينتظره مباراة قوية عندما يواجه الإنتاج الحربي في بطولة الدوري، حيث يصب الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر كامل تركيزه على لقاء الأربعاء.

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ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره المحلي عندما يواجه الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن لاعب أليو ديانج، ليؤكد أن هدفه أمر إيجابي ومعنوي للاعب في بداية مشواره مع الأهلي.

واستطاع لاعب الوسط المالي أن يفتتح أهدافه مع الأهلي في المباراة الرسمية الأولى بعدما سجل هدفًا في شباك بطل غينيا.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعدما حسم مباراتي الذهاب والإياب بالفوز (6-0).