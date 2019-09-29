ملامح تصنيف قرعة مجموعات الأبطال قد تجمع الأهلي بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وبات الآن الحديث عن ملامح التصنيف الخاص بالقرعة، والذي سيتحدد بناء عليه منافسو الفريق في المرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية.

ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وفقًا لتصنيف الأندية بناء على المشاركات القارية في السنوات الخمس الماضية.

وبحسب التصنيف الحالي، سيكون الأهلي في الوعاء الأول للأندية الأفضل تصنيفًا كونه في المركز الرابع، وسيتجنب الترجي التونسي حامل اللقب الذي يحتل التصنيف الأول وتأهل مساء أمس الجمعة على حساب إلكت سبورت بطل تشاد.

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ويمتلك الأهلي فرص لمواجهة الزمالك كون القرعة لا تبعد أندية الدولة الواحدة عن بعضها، كما أنه لديه فرصة للعب في نفس المجموعة مع صنداونز الذي أقصاه من البطولة في النسخة الماضية.

ويحتل صنداونز المركز السادس في التصنيف الحالي للأندية الأفريقية، ويأتي الزمالك في المركز السابع، وبحسب الوضع الحالي سيتواجد الثنائي في الوعاء الثاني إذا تأهلت أندية مازيمبي، والوداد البيضاوي، أو خرج أحدهم وصعد النجم الساحلي.

وتأهل صنداونز بالفعل إلى دور المجموعات بعدما فاز بنتجة كبيرة على كوت دي أور بطل سيشيل بلغت 16-1 في مجموع الذهاب والعودة.

وفي المقابل من المفترض أن يلعب الزمالك غدًا أمام جينراسيون فوت بطل السنغال بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-2 لصالح الفريق السنغالي.