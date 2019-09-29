مترجم فايلر: الحكم طردني بعد تصرف عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن حكم لقاء فريقه أمام كانو سبورت الغيني قرر طرده عقب التصرف الذي قام به مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

وأضاف مترجم فايلر في تصريحات عبر شاشة الأهلي :"بين شوطي المباراة اتجه سيد عبد الحفيظ للحكم لينتقده، وذهبت مع عبد الحفيظ للترجمة إلا أنني رأيته يتحدث بالإنجليزية مع الحكم".

وتابع :"الحكم قرر إعطائي بطاقة صفراء إلا أنني أكدت له بأنني مترجم ليقوم بعد ذلك بطردي، وبالطبع كل الاحترام والتقدير له".

وكان عمرو محب تلقى بطاقة حمراء بين شوطي المباراة ليستكمل اللقاء من المدرجات.

Advertisements

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا عريضًا على حساب كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد ليصبح مجموع المباراتين ستة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري.

الأهلي كان افتتح مشواره في المسابقة المحلية بالنسخة الجديدة (2019 - 2020) بالفوز على سموحة بهدف دون رد جاء عن طريق رمضان صبحي.