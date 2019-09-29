الأهلي يواصل تدريباته غدا بدون راحة استعدادا للإنتاج

تراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن قراره بمنح اللاعبين راحة من المران غدا رغم الفوز على كانو سبورت.
وقرر فايلر أن يخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي مساء يوم الأحد، بحيث يخوض اللاعبون الذين شاركوا بالمبارة تدريبات تأهيلية، بينما يشارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وفاز الأهلي على كانو سبورت بأربعة أهداف نظيفة يوم السبت، ليتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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