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الأهلي يواصل تدريباته غدا بدون راحة استعدادا للإنتاج

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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تراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن قراره بمنح اللاعبين راحة من المران غدا رغم الفوز على كانو سبورت.

وقرر فايلر أن يخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي مساء يوم الأحد، بحيث يخوض اللاعبون الذين شاركوا بالمبارة تدريبات تأهيلية، بينما يشارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الممتاز.

وفاز الأهلي على كانو سبورت بأربعة أهداف نظيفة يوم السبت، ليتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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