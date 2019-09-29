رئيس بعثة كانو سبورت يوجه الشكر للأهلي قبل الرحيل إلى غينيا

حرص رئيس بعثة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على عقد جلسة سريعة مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الذي ترأس بعثة الأهلي في غينيا الأسبوع الماضي وذلك على هامش المباراة التي جمعت الاهلي بفريق كانو سبورت مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في اياب دور ال٣٢ لدوري ابطال أفريقيا .

ووجه رئيس بعثة كانو سبورت أثناء الجلسة التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ظل المعاملة الطيبة التي وجدتها البعثة منذ وصولها لمصر .

وأشاد رئيس بعثة كانو سبورت بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي وجدتها بعثة فريقه منذ وصولها إلى مصر مؤكدًا ان هذا الأمر ليس غريبا علي الاهلي أو علي كوادره الإدارية التي تعي دورها جيدًا وتؤدي عملها باحترافية وبالشكل الذي يليق بنادي القرن وحجم إنجازاته وتاريخه علي المستوى القاري .