حسام البدري يعلق على مشاركة محمد صلاح أمام شيفلد يونايتد

أبدى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه عقب مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى مباراة فريقه الهامة اليوم أمام شيفلد يونايتد والتى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، والتأكد من سلامته. قال حسام البدري إن مشاركته وخوضه للمباراة بالكامل طمأنته على حالته قبل بداية معسكر المنتخب المصري. وكان الجهاز الفني قد وردت اليه معلومات في وقت سابق حول معاناة صلاح من الأجهاد ويستعد المنتخب لبدء المعسكر اعتبارا من ٧ أكتوبر المقبل تمهيدا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا يوم ١٤ من الشهر نفسه.

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