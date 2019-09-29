صلاح محسن يتحدث عن فوز الأهلي أمام كانو سبورت

أعرب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الفريق الأحمر على كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت الغيني بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :”المدير الفني يجهز جميع اللاعبين، والأهم هو تحقيق الفريق للانتصارات”.

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وتابع :”كلنا في الأهلي إيد واحدة ومن يلعب نتمنى له التوفيق والفريق يركز حاليا في بطولة إفريقيا”. وواصل :”نأخذ كل مباراة بمباراة، ولم نضع في حساباتنا نتيجة مباراة الذهاب ووضعنا أمام أنفسنا تحقيق الفوز”.

وزاد :”سعيد جدًأ بثقة الجهاز الفني ووجودي في حساباته، والتأهل اليوم خطوة في طريق الأهلي نحو لقب إفريقيا”.

وعن مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي قال :”المباراة صعبة بكل تأكيد ونأخذ كل مباراة بشكل مستقل”.