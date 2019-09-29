بعد هدفه أمام كانو سبورت: ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي

أبدي المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير على كانو سبورت الغيني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديانج في تصريحات عبر قناة الأهلي:”بشكل الجماهير والجهاز الفني وحاجة جميلة جدا أن اسجل في بدايتي مع الأهلي”.

وتابع:”ليس من السهل أن يكون لاعب في نادي كبير مثل الأهلي وينال ثقة الجماهير، وسعيد”.

وأضاف:” حلم كبير بالنسبة لي تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، ومنذ أيام حقق بطولة السوبر، وأتمني التتويج بالبطولة الإفريقية”.

وأتم:” فريق كبير كالأهلي يجب أن يحقق الفوز في جميع المباريات، وهدفنا الحفاظ على لقب الدوري”.