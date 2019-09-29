لمدة 4 ساعات، ولم يتطرق الاجتماع لمنح الشارة بشكل مباشر لـ محمد صلاح».
كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة منح حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، شارة القيادة للاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني.
وقال "حتحوت" خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «احتمال كبير أن يحصل صلاح على شارة القيادة، والكابتن حسام البدري اجتمع بمعاونيه
واختتم "حتحوت": «باعتبار نجوميته وشعبيته وأهميته، احتمال كبير أن تكون شارة القيادة من نصيب صلاح».
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حقيقة منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ "محمد صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.