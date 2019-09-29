مرتضى منصور: هناك شخص يحرض بعثة فريق جينيراسون السنغالي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الاجتماع الفني لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي ظهر اليوم الاحد على أن يتحرك أتوبيس الفريق في السادسة مساءا لملعب المباراة ببرج العرب.

وتابع في تصريحات تلفزيونية " لاتحدثوني عن

مباراة بطل السنغال الآن، علينا أن نتحدث عن مباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري".

وأكمل " بعثة جينيراسيون ترغب في زيارة المتحف المصري اليوم للتأكيد على عدم

وجود أي مشاكل أمنية". وأضاف"عاملونا بشكل سيىء هناك لكننا لم نعاملهم بالمثل وأحسنا استقبالهم".

وأشار إلى أن أحد الأشخاص هو الذي طلب من بعثة الفريق السنغالي تحرير محضر وعلينا أن نربط ذلك بمن يمول بعض الصفحات على مواقع التواصل والاجتماعي وإيهام الناس أن الزمالك انسحب".