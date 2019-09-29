الليلة.. الزمالك يواجه جنراسيون ضمن دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب

أكد مسؤولو نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام جنراسيون في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام في موعدها اليوم

الأحد على ملعب برج العرب.

وكشف مسؤولو الزمالك أن الاتحاد الأفريقي أرسل اعتذارا إلى نادي جينراسيون

بعد قرار نقل المباراة أكد فيه أن القرار جاء لظروف قهرية وعلى الجميع أن يكون عند المسؤولية .

وسافر الزمالك إلى الاسكندرية للمبيت هناك اليوم استعدادا للمباراة اليوم الأحد.