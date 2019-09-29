أتلتيكو يتعادل مع الريال سلبيًا بديربي مدريد

تعادل فريقي ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد سلبيًا بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بديربي مدريد، ذمن منافسات الجولة السابعة من بديربي مدريد، ذمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني بهذه النتيجة يحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يحل أتلتيكو مدريد وصيفًا برصيد 14 نقطة متساويًا مع غرناطة الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط، ويأتي الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يحل أتلتيكو مدريد وصيفًا برصيد 14 نقطة متساويًا مع غرناطة الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط، ويأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

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