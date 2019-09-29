ديانج ينضم لقائمة الأهلي الذهبية في البطولات الإفريقية

بات أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مالي الأوليمبي أحدث وجوه القائمة الذهبية التاريخية لهدافي الأهلي بمختلف البطولات، وفي البطولات الإفريقية على وجه التحديد، وذلك بعدما تمكّن منتسجيل هدف الأهلي الأول في شباك كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة التي أقيمت اليوم في اياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-صفر.
قدم ديانج مستوى أكثر من رائع في وسط ميدان الفريق، وكلل جهوده بتسجيل هدف في رباعية الأهلي التي هزت شباك بطل غينيا الاستوائية لينضم لقائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية والتي يتصدرها الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي برصيد ٣٧ هدفًا.
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