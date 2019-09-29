ربيعة: التأهل لدور المجموعات خطوة لاستعادة بطولة إفريقيا

أعرب رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم علي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة والتأهل إلي مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. بدوري أبطال إفريقيا. أضاف: نركز بشدة في كل المباريات ونتعامل معها خطوة خطوة، وهدفنا حصد جميع البطولات. وأوضح : واجهنا إصابات عديدة، لكننا نسير بشكل مميز لتحقيق أهدافنا على كافة الأصعدة. وأشار إلى أن كل اللاعبين على قدر المسؤولية، والجهاز الفني يعمل على تطوير كافة النواحي، ومع دعم الجماهير سوف نتمكن من حصد كل البطولات.

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