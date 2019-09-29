لاعب آخر غير رياض محرز أبهر أبو تريكة في مباراة إيفرتون والسيتي

أكد أسطورة منتخب مصر “محمد أبو تريكة” إن الفوز الصعب الذي حققه مانشستر سيتي على ملعب جوديسون بارك في الميرسيسايد أمام إيفرتون، اليوم السبت، لم يكن ليَتحقق لولا التصديات المؤثرة للحارس البرازيلي “إيدرسون مورايس”.

وسدد إيفرتون 8 تسديدات على الثلاث خشبات خلال الـ90 دقيقة الأخيرة من اليوم الأول للجولة السابعة من البريميرليج، إلا أن حارس مرمى مانشستر سيتي “إيدرسون مورايس” وقف لجميع المحاولات بالمرصاد.

وتصدى إيدرسون مورايس لرأسية قوية من المدافع الكولومبي ياري مينا بعد ركنية متقنة في الشوط الثاني أثناء التعادل 1/1، وعاد إيدرسون ليتألق في إبعاد إنفراد صريح للاعب دومينيك كالفيرت ليوين أثناء تقدم السيتي 2/1.

وقال محمد أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي بقناة beIN sports “لا شك أن دي بروينه ورياض محرز قدما مباراة كبيرة أمام إيفرتون اليوم، ولكن خط الدفاع أخترق بصفة مستمرة في وجود فرناندينيو كقلب دفاع، ما ترتب عليه وابل من الفرص للاعبي إيفرتون، ولولا وجود إيدرسون لخسر أو تعادل مانشستر سيتي”.

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وأضاف “لا يمكن أن تحصل على نفس الأداء من المدافعين في كل مباراة، ولهذا من الضروري أن يتواجد حارس مرمى بجودة وقدرات عالية يتصدى للكرات الصعبة كما فعل إيدرسون أمام إيفرتون الذي حاول التسجيل بكل الطرق الممكنة”.

وأتم نجم الأهلي السابق “رياض محرز ليس الوحيد الذي يستحق لقب نجم المباراة بل كذلك كيفن دي بروينه، ومن قبلهما إيدرسون”.

وشارك رياض محرز في صناعة الهدفين الأول والثالث، وتكفل بتسجيل الهدف الثاني أثناء التعادل 1/1 من ركلة حرة مباشرة مطلع الشوط الثاني.