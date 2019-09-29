رسميًا | الاتحاد السعودي يُغرم الهلال بعد شهر من التحقيق!

غُرم نادي الهلال السعودي مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، مساء اليوم السبت، بقرار رسمي صدر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم “تم إلزام إدارة نادي الهلال على دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك بسبب تأخر لاعبي الفريق عن الدخول إلى أرض الملعب في مباراة الرائد نهاية شهر أغسطس الماضي”.

وانتصر الهلال في تلك المباراة بخمسة أهداف دون رد على ملعب الرائد، لحساب الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 31 أغسطس 2019.

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كما قررت لجنة الإنضباط تغريم لاعب الهلال “علي البليهي” مبلغ 20 ألف ريال سعودي، لدخوله غرفة تبديل الملابس في مباراة الفيحاء واسمه غير مُدرج في قائمة الفريق.