رياضة | بوتراجينيو: كنا الأفضل أمام أتلتيكو مدريد.. وزيدان أضاف لمحة مهمة للريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتراجينيو: كنا الأفضل أمام أتلتيكو مدريد.. وزيدان أضاف لمحة مهمة للريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني، ان الجميع سعيد بأداء الفريق الأبيض ، حيث انه كان الأقرب إلى الفوز من الخسارة امام أتلتيكو.

وقال بوتراجينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل 0-0 أمام أتلتيكو: "لعب الفريق مباراة جيدة حقاً سيطرنا على الكرة أكثر من أتلتيكو، كانت لدينا فرص سانحة لتسجيل الرأسية من بنزيما وتسديدة من بيل، بشكل عام كنا الفريق المفضل للفوز في هذه المباراة".

وأضاف قائلاً: "قام اللاعبين بتدوير الكرة فيما بينهم جيداً لقد دفعوا بشكل جيد جداً لكننا دافعنا كثيراً عن الكرة جيداً".

وواصل: "فالفيردي ضمن التشكيلة في الأمور الفنية نحن لا نتدخل زيدان يقر لقد قدم الفريق مباراة رائعة".

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وتابع: "الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة بالكاد تلقى فرص على مرماه وهذا ما يوضح الكثير عن الفريق وشخصية اللاعبين".