رونالدو يقود يوفنتوس لتضييق الخناق على إنتر ميلان

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ساعد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس على مواصلة بدايته الموفقة للموسم الجاري بالدوري الإيطالي، التي لم يخسر فيها أي مباراة، بعد أن قاده لفوز مريح على ضيفه سبال المتعثر، السبت.
ووضعت تسديدة ميراليم بيانيتش أصحاب الضيافة في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل رونالدو هدفه الثالث في الموسم قبل 12 دقيقة على النهاية.
وحافظ يوفنتوس على مركز الوصيف بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، مع تصدر إنتر ميلان للدوري، بعد انتصاره السهل على سامبدوريا.
وتصدى ارتيت بريشا حارس سبال لسلسلة من الكرات بشكل رائع، ليمنع أصحاب الضيافة من زيادة الغلة، لكن الضيوف تلقوا في المقابل الهزيمة الخامسة في 6 مباريات، ليظل رصيد الفريق 3 نقاط متساويا مع سامبدوريا في قاع جدول الترتيب.
ويترقب عشاق الدوري المواجهة الكبيرة التي ستجمع إنتر ميلان ويوفنتوس، الأحد، في الجولة المقبلة، التي قد تعيد الصدارة لليوفي بطل المواسم الـ8 الماضية.
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