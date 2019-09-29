الامارات | خليل غانم: المردود الفني لخورفكان مطمئن

شكرا لقرائتكم خبر عن خليل غانم: المردود الفني لخورفكان مطمئن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة كرة القدم في نادي خورفكان خليل غانم إنهم سعداء بما يقدمه الفريق في دوري الخليج العربي حتى الآن بعد مرور جولتين، لكنهم يريدون نتائج أفضل في الفترة المقبلة. وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «المردود الفني لخورفكان مطمئن في جميع خطوطه، ونتمنى أن يواصل اللاعبون تقديم الأفضل وأكثر لتحقيق الطموحات».

يذكر أن خورفكان حقق أول نقطة له في المحترفين بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام حتا أول من أمس في الجولة الثانية من الدوري، بينما خسر مباراة الجولة الأولى أمام الشارقة 2-صفر. وقال خليل غانم: كشف أداء اللاعبين في مباراة حتا وفي لقاء الشارقة أن الفريق يملك شخصية، لكننا نبحث عن المزيد من اجل تحقيق الهدف الرئيس بالبقاء، مؤكداً أن جهود الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي واضحة ببناء الفريق نحو الأفضل. وأكمل: «راضون عن أداء جميع اللاعبين سواء كانوا مواطنين أو أجانب، ونظرتنا دائماً لتطوير المردود الفني العام».

من جهته، قال لاعب خورفكان حسن أمين إن فريقه كان يستحق الفوز قياساً بما قدمه، وشدد على أن الحظ عانده بسبب عدم استثمار الفرص التي أتيحت له، مبيناً في تصريحات صحافية أن حتا استثمر فرصة واحدة وسجل منها هدفه الوحيد، مشيراً الى أن التعادل نتيجة مهمة في بداية الموسم.

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عدنان: حتا كان يستحق الفوز

قال لاعب حتا عدنان حسين، إن فريقه كان يستحق الفوز وليس التعادل فقط بعد أن قدم مباراة كبيرة. وأضاف في تصريحات صحافية: «رغم أهمية الحصول على أول نقطة في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، فإن (الإعصار) كان يستحق نيل النقاط كاملة، قياساً بما قدمناه في المباراة التي أظهر فيها لاعبو حتا مهارات فنية مميزة».

خورفكان حدد البقاء هدفاً رئيساً له هذا الموسم.. وحقق أول نقطة له في الاحتراف أمام حتا.