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الامارات | الألماني شايفر يدرس الوحدة من المدرجات

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفيرد شايفر مباراة «ديربي أبوظبي» بين الوحدة والجزيرة من داخل ملعب آل نهيان من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة في صفوف «العنابي»، قبل المواجهة التي ستجمعهما معاً يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم. وكان «السماوي» استأنف تدريباته على ملعبه تحضيراً للمواجهة المرتقبة، ويحتل الفريق المركز الثامن في قائمة ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد نقطتين من تعادلين.

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