الامارات | تيغالي: سجلت في مرمى الجزيرة 23 هدفاً وليس 22

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي: سجلت في مرمى الجزيرة 23 هدفاً وليس 22 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مهاجم فريق الوحدة، الأرجنتيني سبستيان تيغالي، تخصصه في تسجيل الأهداف في شباك فريق الجزيرة، معززاً رصيده التاريخي من الأهداف في المواجهات المباشرة إلى 23 هدفاً، وذلك عقب تسجيله هدفاً من ركلة جزاء في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم التي انتهت بفوز «العنابي» 3-2. وصحح تيغالي خلال تصريحاته الصحافية بعد المباراة عدد الأهداف التي سجلها في الجزيرة، قائلاً: «سجلت 23 هدفاً وليس 22 في مختلف المسابقات».

واللافت أنه في آخر تسع مباريات في «ديربي أبوظبي» فإن اللاعب الأرجنتيني سجل وحده 14 هدفاً بمعدل يزيد على 1.8 هدف في المباراة الواحدة، منها تسجيله «هاتريك» في ثلاث مباريات، وهي أكبر حصيلة من الأهداف الـ13 التي سجلها كل لاعبي الجزيرة مجتمعين في المباريات التسع.

وأوضح تيغالي أنه من الرائع أن يصل لهذا العدد من الأهداف في شباك منافسهم، وقال: «الأرقام هذه رائعة ولكن بالنسبة لي ليست مهمة بدرجة كبيرة، المهم بالنسبة لي دائماً هو النزول لأرضية الملعب ومحاولة مساعدة فريقي لتحقيق الفوز في كل المباريات».

وأضاف المهاجم الأرجنتيني: «ليس صحيحاً أنني أخوض المباريات في مواجهة الجزيرة أو العين بكامل قوتي، بينما ينخفض أدائي في بقية المباريات، الأمر ليس كذلك بكل تأكيد، ولكن في مباريات الديربي يكون لدي حافز كبير وهذا الأمر ذاته يكون لدى الطرف الآخر، أنا أسعى دائماً لبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

وتتصدر شباك الجزيرة المركز الأول بين أندية الدوري التي استقبلت أهدافاً من جانب تيغالي، بينها «هاتريك» في 3 مباريات، وجاءت شباك دبا في المركز الثاني إذ استقبلت 20 هدفاً من بينها أيضاً «هاترك» في 3 مواجهات، وحلت شباك الشارقة ثالثة بـ19 هدفاً، كان بينها «خماسية» في مباراة واحدة.

ولم تنجُ شباك الوصل من أهدافه إذ استقبلت 15 هدفاً لتكون في المركز الرابع، بينما سجل 12 هدفاً في مرمى عجمان من ضمنها «سوبر هاتريك»، وفي النصر 12 هدفاً، واستقبل الظفرة 11 هدفاً، وبني ياس 10 أهداف، والفجيرة 10، كما سجل 10 أهداف في شباب الأهلي «قبل وبعد الدمج»، بينما استقبلت شباك العين 9، في حين أن شباك اتحاد كلباء لم تتلق سوى 4 أهداف، و3 في حتا كأقل فرق الدوري.

وارتفع رصيد الهداف الأرجنتيني من الأهداف إلى 138 هدفاً في دوري الخليج العربي، في المركز الثاني خلف نجم المنتخب ونادي الوصل السابق فهد خميس، برصيد 165 هدفاً، موسعاً الفارق إلى 5 أهداف مع مهاجم الجزيرة، الدولي علي مبخوت الذي يحتل المركز الثالث بـ133 هدفاً.

وكان تيغالي انتقل إلى الوحدة في موسم 2013-2014، وسجل في موسمه الأول في الدوري 28 هدفاً، و15 هدفاً في السنة الثانية، و25 في الثالثة، بينما تراجعت أهدافه في موسم 2016/‏‏‏2017 بعد أن سجل 19 هدفاً فقط، لكن أرقامه عادت للارتفاع بعد أن سجل في الموسم التالي 23 هدفاً في حين أنهى الموسم الماضي برصيد 27 ليتوج هدافاً للدوري.

الهداف الأرجنتيني قال إن «الديربي» يحفزه على التسجيل، لكنه يخوض كل المباريات بالإصرار والتركيز نفسه.

أهداف تيغالي في أندية الدوري

23 في الجزيرة (بينها هاتريك في 3 مرات)

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20 في دبا (هاتريك في 3 مرات)

19 في الشارقة (منها خماسية في مباراة واحدة)

15 في الوصل

12 في عجمان (منها 4 في مباراة واحدة)

12 في النصر

11 في الظفرة

10 في بني ياس

10 في شباب الأهلي (قبل وبعد الدمج)

10 في الفجيرة

9 في العين

4 في اتحاد كلباء

3 في حتا