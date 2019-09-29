الامارات | الزمالك يؤكد موافقة الـ«كاف» على تأجيل مباراته في «الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد موافقة الـ«كاف» على تأجيل مباراته في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المشرف على الكرة بنادي الزمالك المصري، أمير مرتضى منصور، أن النادي لديه خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد بإخطارهم بتعديل موعد وملعب مباراتهم أمام جينراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال أمير في تصريحات صحافية، إن خطاب (الكاف) تضمن إقامة مباراة الزمالك أمام جينراسيون فوت يوم 29 الجاري، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وأضاف أمير أن التأجيل جاء بسبب الظروف الأمنية الجارية في مصر، على أن يتحمل الزمالك مصروفات إقامة النادي السنغالي في الإسكندرية. وأضاف أن ناديه قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.

وكانت الساعات الماضية شهدت أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب، وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت وتوجه لخوض المران عليه لإثبات حالة وموقف. ويلتقي الزمالك مع جينراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لأبطال إفريقيا اليوم بإستاد برج العرب.