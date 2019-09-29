الامارات | أحمد خليل: أنا رهن إشارة المنتخب في أي وقت

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل: أنا رهن إشارة المنتخب في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، أنه جاهز للانضمام إلى المنتخب الوطني في أي وقت، لافتاً إلى أن سبب اعتذاره عن المعسكر الماضي لـ«الأبيض» بسبب ظروف خاصة، أبعدته عن الفريق، مشدداً على أنه في خدمة المنتخب دائماً.

وقال خليل في تصريحات صحافية، إنه من نوعية اللاعبين الذين يحبون دوماً الانضمام إلى المنتخب الوطني، موضحاً: «أتوقع أن يكون كل شيء حالياً بات أفضل، وأنا رهن إشارة المنتخب في أي وقت، وأنا واحد من اللاعبين الذين دائماً يحبون أن يكونوا موجودين في المنتخب، وإذا استدعاني المدرب بيرت مارفيك بالتأكيد أرغب في الانضمام».

وكان خليل قد اعتذر عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني في البحرين، استعداداً لمواجهة ماليزيا في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بينما سيعلن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عن قائمة «الأبيض»، في الأسبوع المقبل، عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وأوضح «الغزال الأسمر» أنه لا يشعر بالغيرة من تألق اللاعب الشاب محمد جمعة (بيليه)، ومشاركته أساسياً على حسابه، وقال: «أنا من أشد المعجبين بإمكانات بيليه، وأتحدث له دوماً وأوجه له النصائح، وأتمنّى أن يقدم الأفضل، ولن أحزن إذا تألق، وبالتأكيد ستكون هناك منافسة بين جميع اللاعبين من أجل المشاركة مع الفريق، وهو ما يجعل اللاعبين يقدمون كل ما لديهم، ما يصبّ في النهاية في مصلحة النادي والمنتخب الوطني».

وتحدث خليل عن الفوز الذي حققه شباب الأهلي على الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، وتصدر «فرسان دبي» للائحة ترتيب دوري الخليج العربي، وقال: «أتوقع أن الحصول على النقاط الثلاث أهم من الفوز بنتيجة كبيرة، لأنه في المباراة لم يكن لنا بديل فيها سوى تحقيق الفوز بها، لأننا لا نرغب في خسارة أي نقاط مبكراً، كما حدث الموسم الماضي خسرنا العديد من النقاط في الجولات الأولى، ما أثر في حظوظنا بالمنافسة».

وأضاف: «يجب أن نقدم في كل مباراة الأفضل، ولا شك أن الفريق قدم مباراة جيدة، ولكن هناك الأفضل، ويجب أن نتطوّر، وأن نتجاوز السلبيات، لأن هناك بعض الأمور التي يجب أن نقوم بها داخل الملعب، والفريق لم يقدم كل ما لديه».

أمّا بالنسبة إلى مواجهة شباب الأهلي مع الجزيرة في الجولة الثالثة، وتأثيرها في المنافسة، قال: «الجزيرة فريق قوي ومنافس يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين. وهي من دون شك مباراة صعبة وقوية، ولكن الدوري لن يحسم من مباراة واحدة، وسنعمل على تقديم الأفضل، ونسعى ألا نخسر نقاط تؤثر في مشوارنا».

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وختم «الغزال الأسمر» تصريحاته بالحديث عن عودة شباب الأهلي للعب على استاد راشد، وقال: «العودة إلى استاد راشد أمر رائع، خصوصاً أننا نرغب في استعادة الذكريات الجميلة التي جمعتنا في هذا الملعب، الذي نرتبط به بشكل كبير».

3 قرارات تحسم مصير ماجد حسن

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إنه لم يتحدد إذا كان لاعب «فرسان دبي»، ماجد حسن سيجري عملية جراحية من عدمه، موضحاً أن الأمر مرتبط بثلاثة قرارات، التي تعتمد على اللاعب نفسه، وطبيب الفريق، وحالة اللاعب بشكل عام، وتأثير الإصابة فيه، مبيناً أنه يوجد حالياً في لندن للكشف عن التفاصيل كافة الخاصة بحالته.

وتحدث أروابارينا في مؤتمر صحافي عن أهمية فوز شباب الأهلي على الفجيرة، وقال: «جمع النقاط في المرحلة الأولى مهم جداً، وأرى أننا قدمنا مباراة جيدة، خصوصاً في أول 20 دقيقة، إذ أحرزنا هدفين، قبل أن يتراجع أداء الفريق، بينما تحسن مستوى اللاعبين مجدداً بعدما أحرز الفجيرة الهدف الأول».

بوقرة: الفجيرة تلقّى «لطمة قوية»

أكد مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، أن الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام شباب الأهلي، تُعد «لطمة قوية»، بالنسبة إلى «الذئاب»، لافتاً إلى أن المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي ينافس على البطولة.

وقال بوقرة في مؤتمر صحافي، إن الفجيرة إذا كان حقق الفوز على شباب الأهلي، ستكون نتيجة مفاجئة، بينما تعد خسارة «الذئاب» أمراً طبيعياً، مبيناً أن الشيء السلبي في أداء لاعبي الفجيرة هو غياب التركيز، مقارنة بما ظهر عليه الفريق أمام الوصل في كأس الخليج العربي، والوحدة في الدوري.

كان خليل قد اعتذر عن الانضمام إلى معسكر المنتخب في البحرين قبل لقاء منتخب ماليزيا الأخير بسبب ظروف خاصة، وبات اليوم جاهزاً للالتحاق بالأبيض في حال استدعاه المدرب مارفيك.