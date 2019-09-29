الامارات | مشوار ليفربول في الكأس مهدّد بسبب مشاركة لاعب بشكل غير قانوني

شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار ليفربول في الكأس مهدّد بسبب مشاركة لاعب بشكل غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه نادي ليفربول الإنجليزي إمكانية دفع غرامة بسبب إشراكه لاعباً لا تحق له المشاركة في مباراة الكأس أمام نادي الدرجة الثالثة ميلتون كينز دونز الأربعاء الماضي، وقد يصل الأمر إلى تهديد مشواره في الكأس. وكانت المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين. ولم يتم الإعلان بعد عن هوية اللاعب المعني بهذه الواقعة.

وصرح نادي ليفربول لوكالة الأنباء البريطانية (برس اسوسيشن) أمس، بأنه علم بأمر الغرامة المحتملة وأنه يتعاون مع رابطة الدوري. وكتبت الرابطة: «نبحث هذه المسألة في الوقت الراهن». وكان يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، اختار تشكيلاً شاباً على نحو استثنائي في مباراة دونز، وضم التشكيل أربعة لاعبين دون الـ20.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى واقعة مماثلة، عندما أشرك نادي سندرلاند لاعباً لا يحق له المشاركة في أربع مباريات دوري وفي مباراة للكأس، وكان هذا اللاعب هو الكوري الجنوبي دونغ-ون تشي، المحترف حالياً في صفوف نادي ماينز الألماني. وتم إلغاء احتساب النقاط التي حصدها النادي آنذاك، لكن لم يتم استبعاده من بطولة الكأس. يُذكر أنه من المنتظر أن يلعب ليفربول أمام أرسنال في ثمن نهائي كأس إنجلترا. في جانب آخر، وضمن مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، حقق ليفربول فوزاً صعباً، وحافظ على العلامة الكاملة وصدارة الدوري، وذلك في ملعب شيفيلد يونايتد، بعد أن استفاد من هدية حارس شيفيلد دين هندرسون. وكان شيفيلد يونايتد الصاعد إلى دوري الأضواء، في طريقه لعرقلة بطل أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يفلت حارسه هندرسون (22 عاماً) تسديدة سهلة للهولندي جورجينيو فينالدوم، هزت شباكه بعد مرورها بين قدميه (70).

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وكان الهدف التسديدة الأولى في المباراة لليفربول بين الخشبات الثلاث. ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة كاملة. وأصبح ليفربول أول فريق في الدوري الإنجليزي يحقق سبعة انتصارات مطلع الدوري منذ تشلسي في موسم 2005-2006.

وحقق فوزه الـ16 توالياً في الدوري (مع إضافة آخر مباريات الموسم الماضي)، علماً بأن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب لم تخسر أمام فريق خارج (الستة الكبار) منذ يناير 2018. وهو أول فوز للفريق الأحمر بالدوري على ملعب (برامال لاين)، الذي شهد حضور 31 ألف متفرج، في مدينة تبعد نحو 100 كلم شرق ليفربول.

أصبح ليفربول أول فريق يحقق سبعة انتصارات مطلع الدوري منذ تشلسي في موسم 2005-2006.