الامارات | الرمادي يحذر لاعبي عجمان من صحوة الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي يحذر لاعبي عجمان من صحوة الوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود فريق عجمان للتدريبات اليوم، بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة يومين مكافأة الفوز على النصر يوم الخميس الماضي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.
ويستعد البرتقالي لاستقبال الوصل في الجولة الثالثة من المسابقة والمقررة يوم الجمعة المقبل.
وأكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن مباراة الوصل تُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لـ«البرتقالي» للتواجد في منطقة متقدمة بجدول الدوري.
وقال في تصريحات صحافية: «على اللاعبين أن يعوا جيداً أنهم سيكونون أمام مواجهة صعبة للغاية فالوصل تعرض للخسارة في الجولة الماضية من العين ولن يقبل بخسارة جديدة، ونأمل أن تكون الاستعدادات على القدر الذي يتناسب مع أهمية وقيمة الوصل الذي يقدم كرة قدم حقيقية».
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