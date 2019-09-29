الامارات | مدرب لايبزيغ الألماني يطمح إلى الجمع بين الدوري وأبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزيغ الألماني يطمح إلى الجمع بين الدوري وأبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يوليان ناجلسمان، إنه يطمح إلى الجمع بين لقب الدوري الألماني، وكذلك دوري أبطال أوروبا، رغم أن الواقع يؤكد الصعوبة الشديدة بالنسبة لفريق مغمور أن يحقق ذلك.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، قال ناجلسمان: «في كرة القدم، كل شيء ممكن من ناحية المبدأ». وأضاف: «هناك أغنية جيدة تقول: كل أمر لا تصحبه لا صريحة تماماً، يبقى دائماً محتملاً».

واعترف ناجلسمان بأن الجمع بين بطولتي دوري الأبطال والبوندسليغا مسألة «شديدة التعقيد»، وقال إنه يجب تهيئة كل الظروف لهذا «كما أنه قد يستغرق بعض الوقت».

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وكان لايبزيغ بدأ مشواره في ثانية مشاركاته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات، وتضم مجموعته أيضاً أوليمبيك ليون الفرنسي وزينيت سان بطرسبرج الروسي.

ويتصدر لايبزيغ ترتيب الدوري الألماني، بعد أول خمس مباريات في الموسم الجديد، متقدماً على البطل التقليدي بايرن ميونيخ. وعن المنافسة في الدوري هذا الموسم، قال: «الدوري هذا الموسم ممتع للغاية بصورة مبدئية، لأسباب منها تعدد المدربين الجدد، ووضعنا الحالي جيد، لكن المهم هو تأكيد ذلك بشكل ثابت وعلى مدار فترة زمنية أطول، وبالنسبة لي أعتبر أن الترتيب لا يكون له مدلول إلا بعد المباراة العاشرة».

يذكر أن ناجلسمان (32 عاماً) انتقل من هوفنهايم إلى لايبزيغ خلفاً للمدير الفني رالف رانجيك. تجدر الإشارة إلى أن يوخن شنايدر، المدير الرياضي لنادي شالكه، رشح لايبزيغ للفوز بالدوري الألماني هذا الموسم، وقال في تصريحات صحافية: «أثق بأن لايبزيغ سيكون بطل الموسم في الدوري الألماني، ببساطة لأن لاعبي الفريق ظلوا معاً وازداد عمرهم عاماً وخاضوا 34 مباراة دوري، بالإضافة إلى مباريات الكأس وأصبحوا أكثر نضجاً في مباريات دوري أوروبا».

مدرب لايبزيغ ناجلسمان لا يتعدى عمره الـ32 سنة، ويتصدر حالياً في «البوندسليغا» وأبطال أوروبا.