الامارات | «الديربي غير».. الوحدة لن ينافس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الديربي غير».. الوحدة لن ينافس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الجولة الثانية، من دوري الخليج العربي، أن البطولة ستكون مختلفة هذا الموسم، سواء على المستوى الفني أو المستوى الجماهيري، إذ شهدت قمتين من العيار الثقيل وإقالات وأهدافاً بالجملة، و«تيفو» وجمهوراً حزيناً، وآخر يعلن مقاطعة فريقه بعد وعود كثيرة بالمنافسة في اللقب، وربما تكون الوعود الكبيرة التي أطلقتها الأندية هي السبب الرئيس في هذه الأجواء التي تشهدها البطولة.

الوحدة نجح في إنهاء ديربي العاصمة لحسابه، بعد فوزه على الجزيرة 3-2، في وقت صعب كانت المباراة فيه تتجه إلى التعادل، ولم يستفد الجزيرة من نجومه الكبار، وبدلائه المميزين، رغم وجود أسماء كبيرة مثل الموهوب «عموري»، فالمباراة كانت قوية من كل الجوانب، وأجمل ما فيها هو قدرة العنابي على العودة دائماً بعد أن يتقدم الجزيرة في النتيجة، ما جعل المباراة سريعة وشهدت خمسة أهداف.

وفي الجولة نفسها، كان جمهور الوصل عند الموعد لكنْ لاعبو الفريق لم يكونوا كذلك، وتلقى الفريق خسارة قاسية في زعبيل أمام العين، عجلت بمغادرة الجمهور للملعب قبل انتهاء المباراة، لتختلف الحال مع «التيفو» الذي رفعته الجماهير «لن تمشي وحيداً».

وفي الجولة الثانية، أيضاً، فاز شباب الأهلي بخماسية متوقعة على الفجيرة، كما واصل عجمان عروضه القوية، ونجح في الفوز على النصر 3-1، لتزداد أوجاع النصر.

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ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في ديربي العاصمة، الذي جمع الوحدة مع الجزيرة، بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. هل تتوقع بقاء الوحدة في تقديم المستوى نفسه، الذي ظهر به أمام الجزيرة، والمنافسة في لقب دوري الخليج العربي، أم أن ديربي العاصمة دائماً تكون له حسابات مختلفة؟ وتم رصد إجابتين، هما: «نعم قادر على المنافسة»، و«الديربي مختلف لن ينافس».

وتوقعت النسبة الكبرى من المشاركين في التصويت (63%)، الذين وصل عددهم إلى 350 مشاركاً، أن الوحدة لن ينافس في اللقب، وأن مباراة الديربي لها ظروف مختلفة، فيما توقع 37% أن الوحدة سيكون قادراً على المنافسة في دوري الخليج العربي.

من جانبه، قال المحلل الرياضي ومدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «الوحدة مثلما تعودنا عليه في المواسم السابقة دائماً يقدم مستوى متذبذباً، باستثناء مباريات كأس الخليج العربي، التي فاز بها من قبل، لكنها مختلفة عن مباريات الدوري، الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة، ودائماً تكون هذه المباريات ممتعة وقوية، ونتمنى أن يقدم الفريق مستوى ثابتاً، وإذا نجح في تقديم المستوى نفسه الذي ظهر به أمام الجزيرة فسيكون رقماً صعباً للفرق المنافسة، مثل العين والشارقة وشباب الأهلي والجزيرة، ما يجعلنا ننتظر الجولات المقبلة، كي نرى كيف سيظهر الفريق». وأضاف عبيد: «الجزيرة يضم عدداً كبيراً من النجوم، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم، واستعادة اللاعبين مستواهم الحقيقي، مثل (عموري) وعلي مبخوت».

وعن إقالة المدير الفني لفريق كلباء، الإيطالي فيفياني، ومدرب النصر، البرازيلي كايو، قال عبيد: «الإقالات المبكرة بعد مرور جولتين فقط أمر غير صحي، الخسارة تجلب معها الكثير من المشكلات، مدرب جديد لم يبدأ مع الفريق سيحتاج إلى فترة طويلة لإعداد الفريق، والتعرف إلى قدرات اللاعبين، ويجب على الأندية أن تعيد حساباتها منذ البداية، وأن تعطي للمدربين مساحة كبيرة لكي يظهروا بالمستوى المطلوب».

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