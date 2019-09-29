الامارات | الكويتية سارة الحوال بطلة للرماية الآسيوية في كازاخستان

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية سارة الحوال بطلة للرماية الآسيوية في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الرماة الصينيون سيطرتهم على منافسات بطولة آسيا للرماية المقامة حالياً في ضيافة كازاخستان، ونجح المنتخب الصيني للسيدات في حصد ذهبية رماية التراب بعد تصدره البطولة برصيد 331 طبقاً، ونال المنتخب الكازاخستاني الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية لسيدات الكويت.

وحصد منتخب الصين للشابات ذهبية «التراب»، بفارق 10 أطباق عن منتخب شابات الهند، في حين ذهبت البرونزية لكازاخستان. أما على صعيد الفردي فقد توجت الكويتية، سارة الحوال، بذهبية ببطولة السيدات برصيد 45 طبقاً في النهائيات، وتلتها في المركز الثاني الكازاخستانية المخضرمة انستاسيا، ونالت الصينية ليو ينجزي الميدالية البرونزية.

وفي الجائزة الكبرى نالت الميدالية الذهبية و3000 دولار الرامية الصينية ليونجزي، ونالت اللبنانية ري باسيل الفضية و2000 دولار، وحلت الرامية الصينية زهانج في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية و1000 دولار.

وعلى صعيد الرجال، توج منتخب كازاخستان بطلاً، وتلاه المنتخب الكويتي، ونال البرونزية المنتخب الصيني. وعلى صعيد الجائزة الكبرى نال الكويتي ناصر المقلد جائزة المركز الأول وقدرها 3000 دولار، والكازاخستاني فيكتور ثانياً، وثالثاً العماني سليم الناصري. في المقابل لم يحقق رماة المنتخب نتائج كبيرة ولم تصل إلى مستوى الطموحات.