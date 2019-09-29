الامارات | إنشاء فريق كرة قدم نسائي في بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء فريق كرة قدم نسائي في بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، عن إنشاء فريق كرة قدم نسائي تحت مظلة نادي بني ياس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمركز التجاري، بوابة الشرق، بمنطقة بني ياس، بحضور كل من: المدير العام للنادي عضو مجلس الإدارة رئيس المبادرات المجتمعية محمد سهيل الكثيري، ومدير فني لجنة كرة القدم للسيدات حورية الطاهري، وممثل اتحاد كرة القدم عبدالله حسن، وممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية فاطمة العامري، والمدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس سالم نايف الكثيري.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية تفاهم بين لجنة كرة القدم للسيدات ونادي بني ياس الرياضي الثقافي، وتهدف الاتفاقية إلى إعطاء الفرصة للمواهب الكروية من السيدات لممارسة كرة القدم بشكل رسمي، على ان يشارك النادي في البطولات المحلية والدولية، بالإضافة إلى منح رياضة المرأة الاهتمام الذي تستحقه في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتشجيعها المستمر للمرأة الإماراتية في شتى المجالات.

وقال بيان صحافي صادر عن الأكاديمية أمس: «توصي الاتفاقية الطرفين بالتعاون والتنسيق بتنظيم البطولات والمسابقات الكروية، والاستفادة من المنشآت والمرافق التي يمتلكها الطرفان، وستواصل أكاديمية فاطمة بنت مبارك دورها بدعم المبادرات الرياضية النسائية ونشر الوعي حول أهمية مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية المختلفة وفي كرة القدم بشكل خاص، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك».

وجاء في البيان: «يعد إنشاء فرق كرة قدم نسوية تحت مظلة الأندية من أهم البرامج التطويرية التي تقوم عليها استراتيجية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة القدم للسيدات، حيث تعتبر خطوة محورية تعكس استمرارية طموحات التطور الذي نشهده في قطاع كرة القدم النسائية في دولة الإمارات». وأضاف: «ستعمل لجنة كرة القدم للسيدات على توفير مدربين من ذوي الكفاءات لتأهيل كوادر نسائية مدربة في مجالات رياضة كرة القدم النسائية، والتنسيق في استخدام الملاعب والمنشآت الرياضية ما بين الجهات المعنية من أجل استخدام المرافق الرياضية لصالح نادي بني ياس، والعمل على تقديم المساعدة الفنية، ويلتزم نادي بني ياس بإنشاء فرق رياضية نسائية والعمل على تأهيلها بصورة مناسبة».

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من ناحيتها أكدت حورية الطاهري في المؤتمر الصحافي أن هذه الاتفاقية ستكون مجرد بداية لتوقيع اتفاقيات أخرى مع الأندية، وتعتبر هذه الاتفاقية ميثاق عمل يسعى من خلاله الطرفان إلى تحقيق التعاون الدائم من خلال توحيد الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها وتطويرها، مشيرة إلى أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيبدأ فوراً، بحيث توضع البرامج المشتركة ويبدأ العمل بها.

وأضافت: «نحن الآن نركز أكثر على تطوير الواعدات والناشئات، وهذه فرصة لنا لاستكشاف المواهب الواعدة، وبالتعاون مع إدارة نادي بني ياس لكرة القدم نستطيع خلق جيل جديد متطور من النجمات اللاتي بمقدورهن تمثيل منتخبنا الوطني، فلا حدود لما يمكن تحقيقه طالما وجدت الرغبة والعزيمة».

فاطمة العامري: واثقون بنجاح كرة القدم النسائية

أكدت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، فاطمة العامري، في كلمتها بالمؤتمر، أن الدعم الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للمرأة، يشكل دافعاً كبيراً لإنجاح أي مساعٍ في اتجاه التطوير.

وقالت: «لا يمكننا وصف سعادتنا بهذه الشراكة التي تمثل انطلاقة كبيرة للأندية تستطيع عبرها المشاركة الرسمية في دوري لجنة كرة القدم للسيدات، والمنافسة في الألقاب المحلية والدولية، ورفع راية الإمارات في جميع المحافل. نريد منح اللاعبات الخبرة الكافية من أجل تطوير مهاراتهن، ونحن واثقون بقدراتهن وما سيقدمنه للنادي أو المنتخب الوطني، وسنكثف جهودنا في تثقيف المجتمع بكرة القدم النسائية، والتركيز بشكل معمق على الجانب العلمي للعبة من خلال التوجيه والإرشاد من لجنة كرة القدم للسيدات، وبدورنا سنقدم كل الدعم من الكوادر الفنية والرياضية والخطط المتكاملة».