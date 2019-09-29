الامارات | 5 نجوم دون بصمة في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم دون بصمة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم مرور جولتين من دوري الخليج العربي، وقبلهما ثلاث جولات في كأس الخليج العربي، لايزال الجمهور بانتظار ظهور عدد من النجوم الغائبين، الذين لا توجد لهم بصمة في دورينا حتى الآن، يأتي في مقدمتهم لاعب الجزيرة «عموري»، وزميله في «فخر أبوظبي» علي مبخوت، ولاعب شباب الأهلي إسماعيل الحمادي، ولاعب النصر، الإسباني نيغريدو، ولاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما.

«عموري»

رغم وجوده مع قائمة فريقه، منذ انطلاقة بطولة الدوري، لكنه بعيد عن التشكيل الأساسي ودائم الجلوس على مقاعد البدلاء، وحتى مع اشتراكه في مباراة الوحدة بالجولة الثانية قبل نصف ساعة من نهاية المباراة، لم يظهر بالمستوى المأمول، رغم اجتهاده ومحاولته مساعدة فريقه، لكنه لم يتمكن من قيادة الجزيرة نحو الفوز، ولم يقدم المستوى المنتظر.

علي مبخوت

هداف دورينا وفريق الجزيرة والمنتخب الوطني، لم يحرز أهدافاً حتى الآن في مسابقة الدوري، وقد حاول في المباراتين، وأضاع هدفاً غريباً في المباراة الأولى أمام الظفرة، والشباك خالية، في مشهد غريب على اللاعب الكبير، وفي الجولة الثانية ورغم اجتهاده ومجهوده الكبير، فإنه لم يتمكن من الوصول إلى الشباك.

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الحمادي

اختفى لاعب شباب الأهلي إسماعيل الحمادي، ولم يلعب حتى الآن سوى 11 دقيقة فقط ببطولة الدوري، وكان اللاعب شعلة نشاط ومصدر خطورة دائماً خلال الموسم الماضي، حتى في ظهوره مع الأبيض، خلال الفترة الماضية، لم يكن بالمستوى نفسه، الذي عرفته به الجماهير، بسبب زيادة وزنه وعدم جاهزيته بشكل كبير.

نيغريدو

لاعب النصر، الإسباني نيغريدو، حاله لا تختلف كثيراً عن حال فريقه، الذي لاقى هزيمة ثقيلة أمام عجمان في الجولة الثانية، ورغم بداية اللاعب القوية بكأس الخليج العربي، وإحرازه هدفاً عالمياً في مرمى اتحاد كلباء، فإنه لم ينجح حتى الآن في قيادة فريقه إلى النصر، وتحقيق نتائج إيجابية في مسابقة الدوري.

ليما

لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، لم يعد كما كان مرعباً للمدافعين، وهداف الدوري، والمنافس الدائم في جائزة الهداف وأفضل لاعب، وبسبب تراجع مستواه تأثر مستوى فريقه، ولم يجمع سوى نقطة واحدة من مباراتين في الدوري، وفي الجولة الثانية كانت الأنظار مسلطة على ليما، لكنه فشل في قيادة فريقه إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام العين، على الرغم من أن المباراة أقيمت في زعبيل وسط جماهير الوصل المتعطشة لعودة فريقها إلى الانتصارات.