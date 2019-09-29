شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك «يكون أو لا يكون» أمام جينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم «الأحد»، نظيره جينيراسيون فوت، بطل السنغال، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بعد قرار الاتحاد الإفريقى بتأجيلها ٢٤ ساعة ونقلها لبرج العرب لدواعٍ أمنية.

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وحتى مثول الجريدة للطبع كانت بعثة جينيراسيون السنغالى ترفض السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة رغم استلامهم خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقى أخطرهم فيه بنقل المباراة، ووفقا للمندوب المرافق لبطل السنغال فإن البعثة ستسافر للإسكندرية وستخوض المباراة اليوم فى موعدها بعدما تأكدوا أن عدم ذهابهم لبرج العرب فى موعد المباراة يعنى انسحابهم ومعاقبتهم إداريا وماليا من كاف، وعقد أحمد مرتضى عضو المجلس جلسة أمس مع أعضاء البعثة السنغالية أقنعهم خلالها بالسفر وخوض المباراة.

ويرفع لاعبو الزمالك شعار «أكون أو لا أكون» فى مباراة اليوم المهمة والمصيرية، حيث لا بديل عن الفوز للعبور لدور المجموعات، وألزمت نتيجة مباراة الذهاب التى خسرها الأبيض بهدفين لهدف لحتمية فوز الزمالك بأى نتيجة نظيفة على الأقل بهدف واحد للتأهل. فيما يحتاج بطل السنغال للتعادل بأى نتيجة فقط للتأهل على حساب بطل إفريقيا. تأهل المارد الأبيض لمواجهة لدور الـ32 بعدما تغلب على نظيره ديكاداها بطل السنغال بالفوز على ذهاب بسباعية نظيفة وإيابا بنصف دستة أهداف بعد عبور عقبة أوبلرز الليبيرى بنتيجة 3-1 بمجموع اللقاءين. وتعد مواجهة اليوم اختبارا صعبا وشاقا وعنق زجاجة للصربى ميتشو، مدرب الزمالك، الذى بات مطالبا باستغلال خبراته الإفريقية، والتى تعول عليه جماهير القلعة البيضاء فى قيادة الفريق للمنافسة على اللقب الغائب عن النادى من نسخة 2002، حيث لن تتقبل الجماهير والإدارة أى تعثر ولن ترضى سوى المرور لدورى المجموعات الإفريقى. وعلى صعيد المواجهات البيضاء أمام الفرق السنغالية التى التقى معها ٣ مرات من قبل، فإن الغلبة للفرق السنغالية بفوزين مقابل فوز واحد للزمالك حقق أمام اسيك نديامبور فى بطولة أبطال الكؤوس ٢٠٠٠، حيث فاز الأبيض فى القاهرة 3-1، وخسر فى السنغال بهدف نظيف، قبل يخسر أمام ضيفه اليوم بهدفين لهدف فى مباراة ذهاب دور الـ32 للنسخة الحالية من دورى الأبطال. يدخل الأبيض مباراة اليوم متسلحا بالمعنويات المرتفعة التى خلفها فوزه على الاتحاد السكندرى فى افتتاح الدورى بهدف القناص مصطفى محمد الذى سيقود هجوم فريقه اليوم، خصوصا فى ظل غياب العديد من العناصر الأساسية، وطالب ميتشو لاعبيه بضرورة إحراز هدف مبكر وحذر المدافعين من الأخطاء المتكررة.

واستعد الزمالك جيدا لمواجهة بطل السنغال المصيرية خلال التدريبات اليومية المكثفة فى القاهرة التى أعقبها معسكر مغلق فى برج العرب، ويفتقد الفريق العديد من نجومه فى مواجهة اليوم، على رأسهم محمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز للإصابة وإمام عاشور ومحمد أوناجم لعدم القيد إفريقيا وكريم بامبو بسبب خروجه من المعسكر لوفاة عمته. وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد عواد، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، طارق حامد، فيرجانى ساسى، أوباما، وشيكابالا، أشرف بن شرقى، ومصطفى محمد. فى المقابل، يسعى بطل السنغال لتحقيق المفاجأة ويعول مديرهم الفنى «ديابى فال» على التأهل على حساب الزمالك، مؤكدا أنه يتمنى تكرار إنجاز الفوز اليوم كما فعل فى السنغال.