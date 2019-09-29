شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يخيم على ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم التعادل السلبي على مباراة «ديربي» العاصمة الإٍسبانية مدريد بين أتليتكو وضيفه الريال، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في اطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وفشلت أتليتكو مدريد وريال مدريد من تسجيل أي هدف خلال الـ90 دقيقة، رغم الفرص المحققة والتي كان أبرزها تصدي حارس أتليتكو أولباك لرأسية الفرنسي كريم بنزيمه مهاجم الريال.

وبهذا التعادل حافظ ريال مدريد على صدارة «الليجا» برصيد 15 نقطة في حين وصل أتليتكو إلى النقطة 14 في المركز الثاني، بنفس رصيد غرانطة صاحب المركز الثاني.

واندا ميتروبوليتانو