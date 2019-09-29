شكرا لقرائتكم خبر عن العنصرية تهدد مسيرة سيلفا مع «السيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن الدولى البرتغالى برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتى، أصبح مهددا بالإيقاف من جانب الاتحاد الإنجليزى، بسبب اتهامه بالعنصرية، ومن المتوقع أن تصل مدة الإيقاف إلى 6 مباريات.

وقالت الصحيفة إن النجم البرتغالى خضع للتحقيق من جانب الاتحاد الإنجليزى، بعد أن نشر على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، تغريدة سخر فيها من زميله الفرنسى بنجامين ميندى، الظهير الأيسر للفريق.

أوضحت الصحيفة أن سيلفا قدم خطابًا إلى الاتحاد الإنجليزى، أمس الأول، اعتذر فيه عن أى إساءة غير مقصودة تجاه زميله فى الفريق، مشيرًا إلى أنه كان يمازح ميندى فقط، كما أصدر الفرنسى بيانًا مؤيدًا فيه اللاعب البرتغالى قائلًا إنه لم يرتكب أى مخالفة فى حقه.

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ونشر اللاعب البرتغالى صورة لزميله الفرنسى وهو صغير بجانب صورة شخصية كرتونية مشهورة فى إسبانيا، ولكن الجماهير اتهمت سيلفا بالعنصرية تجاه ميندى، الأمر الذى جعل اللاعب يقوم بحذف التغريدة.

من جانبه، دافع الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، عن برناردو سيلفا، قائلًا: «الناس الذين يحكمون على برناردو لا يعرفونه، فهو شخص استثنائى وهو غير مذنب على الإطلاق، لقد نشر صورة عبارة رسوم متحركة والوجه مشابه جدا، حدث الشىء نفسه مليون مرة مع أشخاص ذوى بشرة بيضاء، إنها مجرد مزحة».

وقال المدير الفنى للسيتى: «إذا كان الأشخاص فى الاتحاد الإنجليزى يعتقدون أنه عكس ذلك، فإن برناردو ربما يأخذ درسًا ولن يحدث الأمر مرة أخرى». كان برناردو سيلفا قد حصل مع البرتغال على بطولة دورى الأمم الأوروبية مؤخرًا وقدم مستويات مميزة مع مانشستر سيتى، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مانشستر سيتى يحتل المركز الثانى بجدول الدورى الإنجليزى الممتاز، برصيد 13 نقطة.