أحد يتوج بلقب «السوبر» للسلة

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد فريق أحد، بلقب بطولة السوبر لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة بعد فوزه على فريق الفتح بنتيجة 91 / 86 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد فريق أحد، بلقب بطولة السوبر لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة بعد فوزه على فريق الفتح بنتيجة 91 / 86 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة وذلك بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالاله الشعيل، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم الفريقان مستوى فنيا جيدا عكس تطور كرة السلة السعودية من جانبه عبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، عن سعادته بنجاح النسخة الثانية لبطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة. وقدم المسعد شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على رعايته للبطولة، مثمناً جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد، مباركاً لنادي أحد فوزه بلقب البطولة.



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