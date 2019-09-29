شكرا لقرائتكم خالد الغندور: هناك تحريض للاعبى جينراسيون لخلق أزمة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم الإعلامى خالد الغندور بعض الأشخاص بتحريض لاعبى فريق جينيراسيون السنغالى لإختلاق أزمة قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" كيف عرف لاعبو جينيراسيون طريق الأقسام في مصر ويصوروا أنفسهم في الكافيهات معقول في مصري بيكره الزمالك بيحرضهم على فعل ذلك".

تابع الغندور :" حد مسلط فريق جينراسيون فوت بعدم خوض لقاء الزمالك" متسائلا عن الهدف من رفض مسئولى السنغال و التعنت الغير طبيعى بعدم خوض لقاء الزمالك.

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كان مسئولى الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت،لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بإستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.