شكرا لقرائتكم حسام البدري: مشاركة صلاح مع الريدز مطمئنة قبل معسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر ارتياحه عقب مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى مباراة فريقه الهامة اليوم أمام شيفلد يونايتد والتى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، والتأكد من سلامته.

قال حسام البدري أن مشاركته وخوضه للمباراة بالكامل طمأنته على حالته قبل بداية معسكر المنتخب الوطني، وكان الجهاز الفني قد وردت اليه معلومات في وقت سابق حول معاناة صلاح من الأجهاد

ويستعد المنتخب لبدء المعسكر اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل تمهيدا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 من الشهر نفسه.