شكرا لقرائتكم بيراميدز يرتدى الطقم "النبيتى" ضد شباب بلوزداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى منذ قليل بحضور محمد صلاح ووليد مهدى من بيراميدز ورمضان حسن الأديب من الفريق الجزائرى وطاقم التحكيم المغربى المقرر أن يدير المباراة والمراقب الليبى . ويلتقى بيراميدز مع شباب بلوزداد الجزائرى غدا الأحد فى لقاء الإياب لدور الـ32 للكونفيدرالية الأفريقية. Advertisements وقد اتفق الطرفان على أن يرتدى بيراميدز الطاقم النبيتى ، بينما يرتدى الفريق الجزائرى اللون الأبيض . كان شباب بلوزداد قد نجح فى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب فى المباراة التى أقيمت باستاد الدفاع الجوى بعدما تعادل إيجابيا بهدف لمثله احرز للبطل الجزائرى أمير سعيود ، بينما أحرز محمد فاروق هدف بيراميدز .

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