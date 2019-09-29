شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة الفيصلي والعدالة لم يحتسب ركلة جزاء لصالح الفيصلي.

وفاز الفيصلي 3-1 على العدالة، يوم الجمعة، في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال الدوخي في مقابلة مع "قناة العربية" بعد اللقاء: في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، كان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء للفيصلي بعد إعاقة خالد كعبي لاعب الفيصلي داخل المنطقة.

وأضاف: بخصوص الحالة التي كانت في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، الهدف كان صحيحا للفيصلي ولا توجد أي مخالفة، فيما كان احتساب حكم المباراة لركلة جزاء الفيصلي في الدقيقة 50 قرارا صحيحا.

وواصل: وهدف الفيصلي المحتسب في الدقيقة 88 أيضا كان صحيحا، لأن الكرة تجاوزت خط المرمى.