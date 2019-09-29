شكرا لقرائتكم محرز ينقذ مانشستر سيتي من فخ إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل جيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينغ ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1 على إيفرتون ويبقى على بُعد خمس نقاط من ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، في لقاء شهد تألق الجزائري محرز.

وافتقد إيفرتون الجناح ثيو والكوت في الدقائق الأولى بعدما تعرض للإصابة بسبب كرة عرضية من سترلينج ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

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وبعد أن سدد إيلكاي غوندوغان في العارضة، تقدم فريق المدرب بيب غوارديولا عندما قابل البرازيلي جيسوس كرة عرضية من كيفن دي بروين وسجل برأسه من مدى قريب.

وأدرك إيفرتون التعادل بعد تسع دقائق عندما أخفق فرناندينيو في تشتيت الكرة لتصل إلى شيموس كولمان ليضعها من فوق الحارس إيدرسون قبل أن يلمسها دومينيك كالفرت-لوين برأسه من على خط المرمى. وصنع الفريقان عدة فرص قبل أن يستعيد سيتي التقدم بفضل ركلة حرة سددها محرز بعد خطأ من ييري مينا ضد دي بروين.

وحسم سترلينغ انتصار سيتي بعدما سدد كرة من مدى قريب لتصطدم بالعارضة وتجتاز خط المرمى.